Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента

Члены Совета Федерации одобрили законопроект об увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля, а также об установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 8134,88 рубля. Об этом пишет РИА Новости.

Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
© РИА Новости

Российские власти полагают, что принятие нового закона поможет увеличить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии. Количество таких пенсионеров среди россиян достигает 32,6 млн человек.

В результате изменений средний размер страховой пенсии для неработающих получателей увеличится на 1572 рубля и достигнет 22 605 рублей после перерасчета. В то же время вырастет средний размер страховой пенсии по старости для неработающих — до 23 449 рублей.

До этого Совфед одобрил на пленарном заседании поправки в закон, предусматривающие повышение с 1 октября 2024 года пенсионных выплат военным и их родным.

Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости