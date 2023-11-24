Что будет, если не платить налоги вовремя: как проверить свои долги

Налоги на недвижимость и транспорт необходимо оплатить до 1 декабря. После этой даты, если деньги не поступят, начнется начисление пени, за этим могут последовать более серьезные санкции. NEWS.ru расскажет о том, где посмотреть свою задолженность по разным типам налогов и каких штрафов стоит опасаться за их неуплату.

Как формируются налоги на недвижимость

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Чтобы узнать сумму налога на недвижимость, надо из кадастровой стоимости объекта вычесть сумму налогового вычета и умножить получившееся на определенную процентную ставку — зависит от типа недвижимости. Для квартир она составляет от 0,1% до 0,3%. Для элитного жилья (дороже 300 млн руб.) ставка составляет 2%. Кадастровая стоимость недвижимости в налоговом уведомлении уже уменьшена на сумму налогового вычета. Вручную все это делать не нужно — на сайте ФНС есть специальный калькулятор.

Как формируются налоги на автомобили

Налоги на транспорт зависят от количества его лошадиных сил. В налоговом кодексе прописаны базовые ставки. К примеру, для автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил базовая ставка за лошадиную силу составляет 3,5 рубля. Но региональные власти могут повысить или понизить эту ставку даже в 10 раз, поэтому в итоге надо ориентироваться на нормы, принятые в том или ином регионе.

К примеру, в Москве даже для автомобиля с мощностью 100 лошадиных сил ставка за одну силу составит 12 рублей, а налог за полный год пользования автомобилем — 1200 рублей (100 сил умножаем на 12 рублей). На сайте налоговой можно воспользоваться калькулятором и посчитать все индивидуально, с учетом срока эксплуатации, региона и мощности авто, мотоцикла и любого другого транспорта.

Где проверить задолженность по налогам

Самый удобный и надежный способ — личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС). Получить к нему доступ можно в отделении налоговой службы, через учетную запись на портале «Госуслуги» или с помощью электронной подписи. Очевидно, самый простой способ — это зайти через «Госуслуги». Для этого достаточно выбрать в левом вернем углу сайта ФНС раздел «Физические лица», а в нем — «Личный кабинет». Далее, если у вас еще нет кабинета, можно нажать «Войти через „Госуслуги“ (ЕСИА)», после чего ввести логин и пароль от госуслуг и ждать, пока сформируется личный кабинет.

Согласно приказу ФНС, он может формироваться в течение трех рабочих дней. Там в разделе «Имущество» будут указаны все необходимые для оплаты суммы с разделением по конкретным видам имущества. Перечень этих объектов, кстати, можно не только проверить, но и исправить, сообщив об ошибке.

Также можно скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ». Важно, чтобы название было таким и оно принадлежало ФНС России, так как есть приложения, имитирующие официальное. Для входа потребуется пароль от личного кабинета или от «Госуслуг», если подтверждали учетную запись лично, например на Почте России или в МФЦ.

Если не оплатить налоги вовремя, то после 1 декабря сумму налога с впервые начисленными пенями можно будет увидеть на самом портале госуслуг и оплатить там же. По такому же принципу о налогах и задолженности по ним есть информация в онлайн-сервисах банков, которыми вы пользуетесь, если они подключены к системе ГИС ГМП и видят задолженность по налогам.

Кроме того, если плательщик «не дружит» с цифровыми сервисами, ему важно не пропустить обычные бумажные письма от ФНС с готовой квитанцией об оплате. Или же лично посетить инспекцию ФНС или МФЦ. В первом случае можно даже получить консультацию по начислениям, а во втором — уведомление об уплате налогов.

Как начислят пени за просрочку по налогам

Налоги на квартиры, дачные дома, земельные участки, гаражи, автомобили и мотоциклы нужно заплатить до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть до 1 декабря 2023 года необходимо уплатить налог за 2022-й. Если вовремя не оплатить налог, то со второго декабря начнут начислять пени за каждый день пропуска срока оплаты налога.

Размер пени определяется по формуле: пени = сумма задолженности умножается на количество дней просрочки, и все это умножается на 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ. Условно, если налог составил тысячу рублей и просрочен на 10 дней, то, соответственно, 10 тыс. умножается на ключевую ставку (пока это 15%) и делится на 300. Получается, что ежедневно пени будет составлять 5 рублей. Пока налогоплательщик не заплатит налог, они будет начисляться каждый день.

Какие штрафы могут наложить за долги по налогам

Кроме того, если налогоплательщик не внесет плату в срок, ему могут начислить штраф в 20% от неуплаченной суммы. За умышленную неуплату он будет в два раза больше — 40%.

Специально человек не платил налог или случайно пропустил все нужные даты, будут решать уже следователи, к которым обратятся представители ФНС. В случае с имущественным налогом на недвижимость привлечь внимание может, например, занижение кадастровой стоимости объекта или обращение за налоговыми льготами по поддельным документам.

Работники ФНС также могут подать в суд, но только когда общая сумма налога со всеми пенями и штрафами превышает 10 тыс. рублей. Если же эта сумма меньше, налоговая будет просто пытаться добиться уплаты, направляя должнику требования.

Когда могут ограничить выезд из страны из-за неуплаты налогов

Если задолженность по уплате налога не будет погашена за полгода, то есть до 1 июня 2024 года, налоговая начнет взыскивать деньги через суд. И если долг превысит 30 тыс. руб., то должнику, скорее всего, ограничат выезд за границу. Впрочем, ФНС обращает внимание, что это ограничение могут ввести и при меньшем долге — например в несколько тысяч рублей.