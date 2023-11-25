Названы способы увеличить будущую пенсию

«Но государство добавляет не более 3 тысяч в месяц. При чем для людей, которые получают меньше 80 тысяч в месяц, взносы идут один в один. То есть вы положили 3 тысячи, 3 вам положило государство. Если зарплата от 80 до 150 тысяч, вроде бы коэффициент один к полутора. То есть если вы положили 3 тысячи, государство вам кладет 2. Но если вы проложили 6 тысяч, то максимум 3 вам могут добавить», — рассказал экономист.