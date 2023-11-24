Эксперт объяснил, как действовать в случае отказа банка выдать кредит

Россиянам, которым отказали в выдаче кредита, сначала следует обратиться в банк для получения разъяснений. Об этом заявил юрист Дмитрий Краснов, передает Общественная Служба Новостей.

Зачастую гражданам отказывают из-за закредитованности, возраста, неплатежеспособности и низкого уровня зарплаты, пояснил собеседник. У россиян есть возможность обжаловать решение в головном офисе банка либо в суде, напомнил специалист. Это нужно сделать в том случае, если аргументы банка незаконны, добавил он.

Банк могут обязать оказать услугу по выдаче кредита, если выяснится, что решение не было справедливым, заявил Краснов.

По его словам, часто именно клиенты не попадают под параметры, которые соответствуют действующему законодательству.