Экономист назвал способы увеличить будущую пенсию

Беляев отметил, что для этого необходима «белая» заработная плата, так как пенсия зависит от объема перечислений от работодателя в пенсионный фонд .

По его словам, увеличить объем пенсии также возможно, отработав положенное количество лет на Севере. Также увеличивает объем пенсии статус ветерана труда, он присуждается при работе в одной отрасли порядка 20 лет и наличии государственных и/или ведомственных наград.