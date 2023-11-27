Эксперт объяснил, почему пенсионерам выгодно уволиться до конца 2023 года

Работающему пенсионеру, рассчитывающему на индексацию пенсии с 1 января 2024 года, нужно уволиться до конца декабря 2023-го, заявил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Собеседник отметил, что в России со следующего года страховые пенсии по старости увеличатся на 7,5 процента. Госдумой был утвержден соответствующий законопроект, указал он. Специалист подчеркнул, что под индексацию подпадают только неработающие пенсионеры.

При этом, по его словам, у работающих пенсионеров, которые продолжают трудиться и не уволятся до конца 2023 года, размер пенсии сохранится.

Эксперт отметил, что пенсию через два месяца пересчитают с учетом текущих значений фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла, если уйти на заслуженный отдых в 2024 году. Он пояснил, что это должно произойти с первого числа месяца, следующего после увольнения.