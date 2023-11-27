Путин подписал закон о повышении МРОТ на 18,5%
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала следующего года.
Изменения вносятся в статью 1 закона "О минимальном размере оплаты труда". Сейчас размер МРОТ - 16 242 рубля. Согласно документу, с 1 января 2024 года он составит 19 242 рубля в месяц, то есть вырастет на 18,5%. Повышение МРОТ, в частности, повлияет на увеличение размера социальных выплат, в том числе по безработице, временной нетрудоспособности, а также пособий по беременности и родам.
Соотношение МРОТ и медианной заработной платы с 2025 года устанавливается не ниже 48% вместо нынешних 42%. Теперь его будут пересматривать не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития страны.
Подписанные главой государства поправки приведут к повышению зарплаты около 4,8 миллиона работников.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов предложил в связи с ростом МРОТ увеличить и общий объем дотации на компенсацию дополнительных расходов регионов на оплату труда работников бюджетной сферы, а также проанализировать, какие регионы в этом особенно нуждаются.