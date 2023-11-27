Путин подписал закон о введении постоянной льготы для инвестиционных бриллиантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов.

Путин подписал закон о введении постоянной льготы для инвестиционных бриллиантов
© РИА Новости

Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на соответствующий документ.

Напомним, что до конца 2023 года в РФ действует нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физическим лицам. Та же мера распространяется на реализацию этих алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и камней, Центробанку и другим российским банкам.

Теперь эта льгота становится постоянной. Новый закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

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