Путин подписал закон о введении постоянной льготы для инвестиционных бриллиантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов.

Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на соответствующий документ.

Напомним, что до конца 2023 года в РФ действует нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физическим лицам. Та же мера распространяется на реализацию этих алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и камней, Центробанку и другим российским банкам.