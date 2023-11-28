«Мера позиционируется как защитная для российского виноделия. Местные производители должны получать этот акциз в виде возврата, и по факту как сейчас платится рубль с литра за тихие вина и побольше за игристые, так это и должно остаться. Подорожание коснется в основном импортного вина. Оно будет не единомоментным, и говорить о том, что вино подорожает перед Новым годом или сразу после, не стоит. Я думаю, подорожание на полках мы увидим в середине следующего лета. Я полагаю, сейчас будут сделаны серьезные запасы вина по старым ставкам акциза, и они какое-то время будут распродаваться, и рост цен будет сдерживаться какое-то время», - сказал Ставцев.