Запасайтесь впрок: Россиян предупредили о росте цен на вино

Увеличение акцизных ставок на вино скажется преимущественно на подорожании импортного напитка ближе к лету следующего года, заявил НСН Александр Ставцев. Увеличение акцизных ставок на вино неминуемо приведет к подорожанию напитка ближе к лету, заявил НСН вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. Рост цен, по его мнению, будет плавным - в скором времени закупщики ринутся массово закупать напиток по старым ставкам.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское со следующего года. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, с мая 2024 года он вырастет до 108 рублей, к январю 2025 года акциз составит 112 рублей, в 2026 году вырастет до 116 рублей.

«Мера позиционируется как защитная для российского виноделия. Местные производители должны получать этот акциз в виде возврата, и по факту как сейчас платится рубль с литра за тихие вина и побольше за игристые, так это и должно остаться. Подорожание коснется в основном импортного вина. Оно будет не единомоментным, и говорить о том, что вино подорожает перед Новым годом или сразу после, не стоит. Я думаю, подорожание на полках мы увидим в середине следующего лета. Я полагаю, сейчас будут сделаны серьезные запасы вина по старым ставкам акциза, и они какое-то время будут распродаваться, и рост цен будет сдерживаться какое-то время», - сказал Ставцев.

Он рассчитывает на порядочность российских производителей вина, у которых никаких поводов, кроме стремления повысить стоимость продукта вслед за прямым конкурентом, нет.

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«Чтобы сохранить спрос, ретейлеры будут стараться сдерживать цены. Стоит рассчитывать и надеяться на две вещи: то, что обратный акциз будет работать так эффективно, как сейчас работают фискальные органы, и второе: российский производитель будет дальновиден, чтобы не повышать цены вслед за импортом. Потому что есть такой соблазн, когда твой конкурент ушел вверх по цене, уйти вслед за ним», - добавил эксперт.

Россияне сегодня пьют более чем в десять раз больше пива по сравнению с вином, отметил он.

«Мы потребляем слишком мало вина. В РСФСР без учета Крыма в разные периоды пили 10-15 литров (на человека. - прим. ред) в разные периоды Советского Союза. Сейчас мы потребляем меньше четырех литров тихого вина. Какая тут конкуренция вина с вином? При этом пива мы употребляем 52 литра», - подытожил Ставцев.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ,что российская винодельческая отрасль пока не достигла объемов, способных в полной мере удовлетворить запросы потребителя.

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