Названа зарплата водителей-курьеров в России

Водитель-курьер в Москве может получать до 200 тысяч рублей в 2023 году, а в Санкт-Петербурге — до 165 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сервис SuperJob.

Пешие курьеры в указанных городах зарабатывают меньше — до 115 и 95 тысяч рублей соответственно.

В исследовании подчеркивается, что в столице рыночная заработная плата курьеров пеших/ на самокате/ велосипеде после уплаты налогов составляет в среднем 70 тысяч рублей (максимальная сумма — 115 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге — в среднем 57 тысяч рублей (максимальная сумма — 95 тысяч рублей).

«Рыночная заработная плата водителей-курьеров после уплаты налогов: Москва, 2023 год, 95 тысяч рублей (средняя), 200 тысяч рублей (максимальная)…; Санкт-Петербург, 2023 год, 78 тысяч рублей (средняя), 165 тысяч рублей (максимальная)», — указано в материале.

Специалисты также указывают на то, что в преддверии Нового года работодатели начинают конкурировать друг с другом за сотрудников — они переманивают персонал из друг сфер, а также предлагают более интересные зарплаты и условия работы.