Исследование Rambler&Co: как россияне планируют распорядиться своими деньгами в 2024 году

Участники опроса рассказали, где получают информацию об экономике и финансах, а также спрогнозировали курс рубля и евро на будущий год.

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В 2024 году большинство опрошенных россиян планирует сохранять свои деньги с помощью рублёвых вкладов и увеличивать свои заработки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

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Исследование показало, что 51% респондентов в 2024 году намерены поддерживать баланс между накоплениями и тратами бюджета. 28% планируют больше тратить, чем копить. 21%, напротив, сосредоточатся на сбережениях.

Большинство россиян, которые намерены сохранить свои деньги в 2024, оставят их на накопительных счетах (33%). 29% собираются оформить новый рублёвый вклад, а 28% – хранить наличные деньги. Таким образом абсолютное большинство собирается хранить сбережения в рублях (90%), и лишь каждый десятый (10%) – в валюте. В сравнении с аналогичным опросом прошлого года, желающих оставить деньги на рублёвых счетах или открыть новые, стало больше на 10%.

Респонденты, которые планируют в основном тратить деньги, будут покупать товары первой необходимости (41%), делать ремонт и приобретать бытовую технику (15%), а также просто развлекаться (12%) и тратить на себя (10%). Некоторые инвестируют в недвижимость (9%), бизнес (5%), новый автомобиль (4%) и образование (4%).

Большая часть россиян (38%) заявили, что их доходы в 2023 остались стабильными. У 33% они выросли, у 29% упали. В прошлом году процентное соотношение было иным: увеличение доходов отметили 24%, тогда как снижение – 35%.

Почти половина (48%) участников опроса хотят повысить доход в 2024 году, из них 28% пока ещё не знают, как именно, а у 20% уже есть стратегия. 37% не строят долгосрочных планов, а главная цель 15% – сохранить бюджет на прежнем уровне.

Исследование показало: 14% прогнозируют 70/80 рублей за 1 доллар/евро. Около четверти (24%) ожидают 80/90 рублей за недружественные валюты. 28% опрошенных уверены в курсе 90/100 рублей за 1 доллар/евро, и почти столько же (29%) респондентов считают, что в 2024 году курс рубля будет примерно 100 и 110 рублей за 1 доллар и 1 евро соответственно. Несмотря на интерес большинства к привычным валютам, 5% респондентов переключили фокус на курс юаня.

Большинство респондентов (78%) предпочитают получать информацию об экономике и финансах через СМИ. 9% прислушиваются к блогерам в социальных сетях, 8% – к родственникам, а 5% – к экспертам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 16 по 23 ноября 2023 года, охват составил 57 064 интернет-пользователя, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.

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