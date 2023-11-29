Раскрыта стоимость отдыха в Красной поляне на Новый год

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, во сколько обойдётся встреча Нового года в отелях горнолыжного курорта Красная поляна.

Согласно подсчётам АТОР, отдых двух человек в трехзвездочном отеле Красной поляны с 31 декабря по 2 января стоит от 40 до 60 тысяч рублей. При этом заселение в четырёхзвёздочный отель стоит уже 50-110 тысяч рублей. Желающим провести новогодние праздники с максимальным комфортом в пятизвёздночном отеле придётся заплатить уже от 85 до 290 тысяч рублей.

В АТОР также добавили, что эти цены на 10-12% выше, чем в прошлую зиму. Кроме того, повышенный спрос в новогодние праздники также заметно сказывается на расценках — в период праздников цены вырастают ещё на 20-30%.