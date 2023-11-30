Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре
В России с 1 декабря часть пенсионеров получит повышенную выплату, сообщает «Ура.ру».
На нее могут рассчитывать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 15 тысяч 134 рубля. Также пенсию повысят инвалидам I группы, и пенсионерам, которые оставят трудовую деятельность. С 2016 года действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам, но после увольнения пенсии пожилым людям увеличивают с учетом всех пропущенных индексации.
К 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты в 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление кабмина РФ вступает в силу 1 декабря.
Ранее в Госдуме приняли закон, по которому в 2024 году будет увеличен размер пенсии для неработающих пожилых людей. Данное повышение затронет не только фиксированную часть выплаты, но и коэффициенты. С 1 января для неработающих пенсионеров размер страховой пенсии будет увеличен на 7,5%. А с 1 апреля на тот же процент будут проиндексированы социальные пенсии.