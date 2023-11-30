Цены на красную икру в России снизились до минимального уровня

Цена килограмма красной икры в России в октябре показала снижение до минимального с начала 2023 года уровня. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость красной икры в январе этого года впервые преодолела отметку в 6 тысяч рублей. Она достигла 6 125 рублей. До августа цена продолжала расти. Ценовой максимум был зафиксирован на уровне 6 315 рублей. В последний месяц лета началась корректировка стоимости икры.

Темпы снижения цены по итогам октября составили 2,6%. Это стало самым большим падением с января 2011 года. В итоге осенью стоимость составила 6 060 рублей, что является минимумом с декабря прошлого года (5,94 тысячи рублей).

Ранее в Росрыболовстве указали на наличие предпосылок для снижения цен на горбушу в связи с высокими объемами добычи рыбы и удачной лососевой путиной в России в этом году. Там заявили, что ждут удешевления и красной икры.