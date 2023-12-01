Названа минимальная цена качественного кофе

В компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд кофе Poetti, заявили о риске приобретения некачественного кофе. Там отметили, что стоимость хорошего кофе составляет не менее 1200 рублей за килограмм, передает агентство «Прайм».

Директор маркетингу компании Михаил Глухов подчеркнул, что процент людей, для которых покупки в интернете — «табу», достаточно велик. При этом, по словам специалиста, именно цена подскажет, качественный ли это товар.

«Хороший кофе не стоит дешево, чудес не бывает», — подчеркнул эксперт.

Ранее Глухов заявил, что стоимость кофе в России в 2023 году показала рост на 15% в связи с повышением курса американской валюты, при этом стабильный рубль сможет сдержать цены в

2024-м.