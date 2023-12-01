Названа минимальная цена качественного кофе

В компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд кофе Poetti, заявили о риске приобретения некачественного кофе. Там отметили, что стоимость хорошего кофе составляет не менее 1200 рублей за килограмм, передает агентство «Прайм».

Названа минимальная цена качественного кофе
© globallookpress.com

Директор маркетингу компании Михаил Глухов подчеркнул, что процент людей, для которых покупки в интернете — «табу», достаточно велик. При этом, по словам специалиста, именно цена подскажет, качественный ли это товар.

«Хороший кофе не стоит дешево, чудес не бывает», — подчеркнул эксперт.

Ранее Глухов заявил, что стоимость кофе в России в 2023 году показала рост на 15% в связи с повышением курса американской валюты, при этом стабильный рубль сможет сдержать цены в

2024-м.

Он подчеркивал, что в настоящее время наблюдается небольшая стабилизация ситуации на рынке зеленого кофе. В частности, как уточнил он, это касается рынка арабики. В этой связи серьезных потрясений в компании не ожидают, заявил собеседник.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости