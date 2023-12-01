«Аэроэкспресс» повысил ряд тарифов с 1 декабря

«Аэроэкспресс» изменил ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы с 1 декабря 2023 года.

«Корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава», — объяснили в компании

Стандартный билет при покупке онлайн подорожал с 470 ₽ до 525 ₽, стандартный билет при покупке в кассе — с 500 ₽ до 550 ₽. Тарифы «Стандарт туда — обратно», «Семейный туда — обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда — обратно» также проиндексированы. Тарифы группы «Подписка» и абонементы за исключением абонемента на 15 поездок останутся прежними. Стоимость одной поездки по подписке составляет от 60 ₽, по абонементу — от 120 ₽.