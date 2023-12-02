В Госдуме предсказали скорое увеличение доходов россиян

Увеличение капиталов богатейших граждан России говорит о росте экономики страны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, это приведет к росту доходов у населения. Депутат указал, что российская экономика растет достаточно быстрыми темпами. По итогам 2023 года показатель вырастет на 3%. Аксаков отметил, что в некоторых сферах экономики темпы роста измеряются двузначными цифрами и приближаются к 30%.

Доходы тех, кто владеет соответствующими бизнесами, тоже растут. Эти доходы дальше идут на развитие экономики, а не на потребление, они тратятся на развитие бизнеса. От этого выигрывает экономика, граждане, «поскольку есть занятость, россияне будут получать больше доходов и смогут больше тратить на себя».