В России подорожали пельмени и колбаса

По данным Telegram-канала, средняя стоимость 1 кг пельменей в ноябре в несетевой рознице составила 394 рубля. Это на 8% больше, чем в ноябре 2022 года. Отмечается, что ежемесячно пельмени дорожали на 1 — 2%. При этом колбасные изделия подорожали за год на 9%. Сегодня средняя цена составляет 495 рублей за 1 кг.