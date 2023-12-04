В Минфине оценили возможность разблокировки активов на СПБ Бирже

Инвесторы, активы которых были заблокированы из-за санкций США в отношении СПБ биржи и ее «дочек», смогут разблокировать свои активы по указу президента, который создает законодательные возможности для проведения обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

«Я не вижу какой-то разницы с точки зрения инвесторов в этом вопросе», — заявил он.

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В отношении них будут действовать те же механизмы, что и для разблокировки активов в НРД.

В начале ноября Владимир Путин подписал указ, который дает старт механизму обмена активами между иностранными и российскими инвесторами. Указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей. Нерезиденты смогут выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги за счет средств со счетов типа «С». Обмен будет происходить путем проведения торгов. Условия этих торгов и совершения сделок будет устанавливать правкомиссия. Управляющие компании и брокеры не должны будут взимать комиссию за проведение таких торгов.

«Мы понимали, что это неизбежно: рано или поздно биржи будут попадать под санкции. Большинство инвесторов которые остались на СПБ бирже, они были квалифицированными и понимали риски, и мы постоянно пыталась им донести эти риски. Мы будем помогать тем инвесторам, которые остались на бирже, как и другим инвесторам. Они попадут под тот же указ, что подписан президентом. Я не вижу причин, почему они должны быть исключены», — заявил замминистра финансов.

По его словам, сейчас правкомиссия готовит необходимые нормативные акты для запуска этого механизма, они будут готовы до конца 2023 года.

Банк России и Минфин ранее обращали внимание, что обмен будет проходить в добровольном порядке — для этого иностранные инвесторы должны будут заявить свое желание. Официальных переговоров российские регуляторы и зарубежными не ведут. Однако видят интерес со стороны иностранных инвесторов к обмену.