Опрос показал, ждут ли российские работники годовых премий

Более половины российских граждан (56%) не ждут от руководства выплаты годовой премии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Авито Работы».

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Вместе с тем 41% респондентов среди тех, кто ожидает получения такой выплаты, считают, что речь идет о сумме до 5 тысяч рублей.

20% опрошенных рассчитывают на выплату в 5-10 тысяч рублей, 14% — в 40 тысяч рублей, еще 13% — в 10-20 тысяч, 8% — в 20-30 тысяч, 4% — в 30-40 тысяч рублей.

Наибольшую сумму (40 тысяч рублей) ожидают жители Казани. Доля таких граждан составила 46%.

Также работники больше остальных рассчитывают на получение премии в Нижний Новгороде, Екатеринбурге, Омске и Ростове-на-Дону.

Среди городов, жители которых верят в денежное вознаграждение чуть меньше — Пермь, Челябинск, Новосибирск, Москва и Волгоград.