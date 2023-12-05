Дума одобрила появление в РФ банковских вкладов для граждан с низкими доходами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами - социального банковского счета и социального банковского вклада. Эти продукты предполагают гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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Договор социального банковского вклада и социального банковского счета будет открываться только в кредитных организациях, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, а также участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках.

Потребители социального вклада

Потребителями новых банковских продуктов могут стать граждане, являющиеся получателями мер социальной поддержки. При определении права на получение таких мер оценивается среднедушевой доход, а соответствующие сведения содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Договор социального банковского счета (вклада) заключается в электронной форме с использованием портала госуслуг. Законопроект запрещает банкам, имеющим такое право, отказ от открытия такого вклада или счета для клиента, сведения о котором содержатся в ЕГИССО.

"С учетом того, что меры социальной поддержки, получатель которых будет иметь право на получение социальных банковских продуктов, устанавливаются (подтверждаются) по заявлению для гражданина на срок не более одного года, законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий социального банковского счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки", - говорится в пояснительной записке.

Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тыс. рублей. Внесение денежных средств в иностранной валюте на счет по договору социального банковского вклада не допускается. Договор социального банковского счета должен предусматривать операции в рублях с использованием национального платежного инструмента.

Законопроект запрещает взимание комиссий за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование национального платежного инструмента, а также за совершение операций по социальному банковскому счету в размере, не превышающем 15 тыс. рублей в течение месяца.

Гражданин не вправе иметь более одного социального банковского счета (вклада). При наличии действующего договора социального банковского счета (вклада) гражданину в открытии нового социального банковского счета (вклада) должно быть отказано.

Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"), открыть социальный вклад можно будет через портал госуслуг только в банках, участвующих в системе обязательного страхования вкладов.