Россиянам сохранят выплаты по уходу за ребенком при начале работы до 1,5 лет

В России за родителями сохранят право на пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода на работу из декрета. Соответствующий закон приняла Госдума на пленарном заседании. Он вступает в силу с 1 января 2024 года.

Законопроект был внесен правительством в октябре. Изменения включат в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в Трудовой кодекс.

«Законопроекты подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь – молодых мам», – цитирует «Интерфакс» председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В настоящее время, родитель, вернувшись на работу до того, как малышу исполнится полтора года, автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком.

Закон будет действовать в том числе в случае неполного рабочего дня, дистанционной работы или на дому, а также, если родители во время указанного отпуска работают у другого работодателя.