Система "Мир" обнулит комиссии для некоторых платежей через портал "Госуслуги"

Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через портал "Госуслуги". Об этом в ходе 10-й технологической конференции Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") заявил лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК Сергей Панин.

Система «Мир» обнулит комиссии для части платежей через «Госуслуги»
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"Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям", - сказал он, отметив, что к подобным платежам, в том числе относятся и налоговые.

Панин уточнил, что платежная система "Мир" ввела новый учетный код для платежей на "Госуслугах", и теперь комиссии с банков по платежам с новым кодом взиматься не будут. Кроме того, комиссии, которые банки платили друг другу, также обнулятся, добавил он.