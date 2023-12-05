В России появится возможность оплачивать налоги через СБП

Менеджер технологических проектов НСПК Никита Чухачев заявил, что в России появится возможность совершать C2G-платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платёжной ссылки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Чухачев сделал во время своего выступления на технологической конференции НСПК. По его словам, над этой функцией работают Национальная система платежных карт, операционный платежный и клиринговый центр СБП, Казначейство России и Центральный банк. С помощью новой функции россияне смогут осуществлять расчёты с государством, при этом такие операции не будут облагаться комиссией.