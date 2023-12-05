В России появится возможность оплачивать налоги через СБП
Менеджер технологических проектов НСПК Никита Чухачев заявил, что в России появится возможность совершать C2G-платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платёжной ссылки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Чухачев сделал во время своего выступления на технологической конференции НСПК. По его словам, над этой функцией работают Национальная система платежных карт, операционный платежный и клиринговый центр СБП, Казначейство России и Центральный банк. С помощью новой функции россияне смогут осуществлять расчёты с государством, при этом такие операции не будут облагаться комиссией.
«Никто операции C2G не тарифицирует, ни мы, ни Банк России. Проведение C2G платежей будет обязательным, речь идет о базовых сценариях оплаты, а сценарий оплаты по платежной ссылке пока не обязательный», — уточнил Чухачев.
Ранее лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК Сергей Панин заявил, что платёжная система «Мир» обнулит комиссии для некоторых платежей через портал «Госуслуги».