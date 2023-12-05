Россиянам сообщили о сценарии действий на случай остановки торгов долларом

На случай введения санкций США и остановки торгов долларом у Московской биржи есть сценарий действий. Об этом Игорь Марич, передает РБК.

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По его словам, Мосбиржа провела работу с рынком и подготовила участников торгов к такой ситуации. Представитель компании отметил, что площадка сделала максимум для того, чтобы участники торгов понимали, как она будет действовать в такой ситуации.

«Рассчитываем, что у участников рынка понимание есть. Сами мы уделяем большое внимание управлению рисками, в том числе и санкционными», — сказал он.

Конкретного сценария в компании не называют, однако указывают, что доля доллара в обслуживании внешнеторговых операций и на валютном рынке значительно снизилась.

«Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как какое-то время назад. Мало у кого остались счета», — заявил Марич.

Определять курс в случае введения санкций будут на основании как биржевых сделок, так и внебиржевых — это можно делать уже сейчас, добавил представитель площадки.