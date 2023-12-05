В России сформировался новый класс работников

«Ни для кого не секрет, что теперь молодежь, допустим, в Германии и Италии, сидит у родителей на шее до 40 лет, учится до 40 лет – нет работы, нет перспектив. Ты вроде бы происходишь из среднего класса, но ты его не воспроизводишь, хоть прыгай», — констатирует эксперт.