Сбер планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли

"На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность нашего капитала, которая должна быть выше 22%. Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%. И мы должны будем обеспечить высокий уровень дивидендов, на уровне 50% нашей чистой прибыли", - сказал он.