Назван доход российских аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки

Среднестатистическая пара аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки может заработать за грядущий новогодний сезон от 200 тысяч рублей, подсчитали аналитики «Авито Услуг». Они также назвали города, где доход выше всего. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

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По данным аналитиков, в ноябре спрос на выступления волшебников по всей стране вырос по сравнению с октябрем на 178 процентов, а по сравнению с прошлым годом — на 46 процентов, и он продолжит расти.

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Пик спроса на услуги Дедов Морозов и Снегурочек приходится на 20 дней в году — с 20 декабря по 8 января. В среднем одна пара артистов берет на себя в этот период от пяти до семи заказов в день. Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки в этом году начинается от двух тысяч рублей, непосредственно в новогоднюю ночь ценник выше — от трех тысяч рублей.

Артисты включают в программу поздравление, хоровод и вручение подарков. Длятся их выступления от 15 минут до часа. Некоторые аниматоры разработали дополнительные шоу-программы: например, конкурсы, научное шоу, шоу мыльных пузырей или даже криопрограмму с заморозкой воды и сладостей жидким азотом. Такие элементы могут повысить стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки до пяти-семи тысяч рублей за выступление.

Таким образом, работая все 20 дней как минимум с пятью стандартными выступлениями в день, среднестатистические российский Дед Мороз и Снегурочка могут заработать от 200 тысяч рублей. При этом если разнообразить программу и брать заказы и на вечер 31 декабря, аниматоры могут увеличить свой заработок еще на 20-50 процентов.

Больше всего смогут заработать Деды Морозы и Снегурочки из Сочи, Москвы и Владивостока. Там средняя стоимость поздравлений артистов начинается от 3500, 3000 и 2990 рублей соответственно, а значит, 20-дневный доход может составить от 350 тысяч рублей в Сочи, от 300 тысяч рублей в Москве и от 299 тысяч рублей во Владивостоке.