Финансист рассказал о последствиях несвоевременного закрытия вклада

В случае несвоевременного закрытия вклада банк с большой долей вероятности пролонгирует договор на тех же условиях, заявил агентству «Прайм» основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.

При этом, как уточнил он, ставка может скорректироваться в зависимости от ключевой ставки ЦБ на момент продления.

Специалист также подчеркнул, что кредитная организация может больше не предлагать вклады данного типа, однако в таком случае вопрос решается переводом денежных средств на банковский счет или на счет «До востребования», где ставка составляет 0,01% годовых.

По его словам, деньги могут быть сняты лишь на следующий день после того, как срок действия договора подойдет к концу.

При изъятии средств в день окончания вклада банк рассмотрит это как досрочное закрытие. За этим последует потеря начисленных процентов, предупредил эксперт.

Банк России советует кредитным организациям вовремя ставить в известность вкладчиков о приближающемся окончании вклада и предлагать условия его продления, напомнил эксперт.