Названо лучшее время для покупки биткоина

Период сильного падения цены биткоина является самым подходящим временем для его приобретения. Об этом заявил «Газете.Ru» основатель сервиса контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин.

Речь идет о снижении стоимости BTC на 20%, то есть до уровня примерно $33 тыс. за монету, пояснил эксперт.

Он считает, что подобную отметку можно будет увидеть уже в скором времени. Эксперт рекомендует покупать криптовалюту сейчас лишь в небольшом количестве.

В понедельник, 4 декабря, цена биткоина превысила $40 тыс. впервые с апреля 2022 года. К 12:17 мск его стоимость составила $41,67.