Безработным россиянам упростили жизнь

«В то время как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета. Сейчас до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ ты можешь работать, и службы занятости не имеют право тебя снять с пособия», — рассказала Мухтиярова.