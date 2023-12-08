"Наткнулись на стену". Инвестор рассказала о встрече с руководством "СПб биржи"

"Однако данная лицензия не касается клиентских активов. И никакие действия, связанные с получением этой лицензии, не должны препятствовать переводу клиентских активов в депозитарии дружественных стран. Этого мы сделать не можем. Брокеры нас ограничивают и говорят о том, что "СПБ Биржа" не дает переводить активы. Подчеркну: речь идет не о купле-продаже, не о расчетных операциях биржи, а только о переводе иностранных ценных бумаг. Поскольку конечное место хранения иностранных ценных бумаг, номинированных в долларах, — это депозитарий DTC, то мы должны убедиться, что они находятся именно там. Но поскольку мы не можем найти конечное место хранения американских бумаг (так как есть европейские и другие, которые хранятся в депозитарии Euroclear), то мы можем утверждать, что наших бумаг у нас нет", — отметила собеседница, добавив, что руководство биржи отказало инвесторам в юридической помощи, связанной с самостоятельным обращением ими в OFAC для получения индивидуальных лицензий на перевод ценных бумаг.