Названы способы кражи денег со смартфонов

Банковские приложения считаются одними из самых уязвимых. Мошенники с легкостью могут их атаковать. Преступники используют вирусы-кейлоггеры и трояны. Эксперт Павел Мясоедов дал рекомендации по вычислению хакеров.

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По словам IT-эксперта Павла Мясоедова, больше всего атакам вирусов-кейлоггеров подвержены обладатели Android. Данные вирусы помогают злоумышленникам перехватить пароль. Следующей категорией вредоносного ПО считаются трояны. Они могут управлять смартфоном и совершать действия от имени пользователей.

Кроме того, он заявил, что преступники атакуют мобильный банк, используя СМС, которые оформлены как официальная рассылка. После чего получают коды для входа в программу. Также мошенники создают фейковые банковские программы. Большинство банков из-за санкций предлагают скачать приложения в обход официальных магазинов. Этим и пользуются хакеры, сообщает агентство «Прайм».

«Если вы часто пользуетесь публичными Wi-Fi сетями, вероятность взлома все равно существует. Более того, при использовании публичного интернета риски заразить телефон вирусом или попасть на фишинговый сайт тоже намного выше», – сказал специалист.

Такие уловки преступников можно вычислить, если клиент будет тщательно следовать рекомендациям банка и использовать антивирусы. Также эксперт указал, что необходимо установить дополнительную защиту на приложения.