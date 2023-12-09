Названа причина высокого спроса на валюту в ноябре

Высокий спрос на валюту в ноябре вызван с привычкой россиян покупать доллары и евро в ситуациях, когда рынок колеблется, однако не стоит спешить с их приобретением, валюта может еще подешеветь, рассказал Lenta.ru кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он назвал тенденцию обзаводиться зарубежными денежными знаками исторически сложившейся.

Это было связано с традиционно сложившимся отношением к иностранной валюте за практически все постсоветское время. Поскольку доллар и евро надежнее, чем рубль, и рубль периодически обесценивается по отношению к ним, лучше держать деньги в иностранной валюте. Эти тенденции усиливаются тогда, когда начинает слабеть рубль, что и происходило осенью, — пояснил Григорьев.

По его мнению, россияне покупают валюту, опасаясь, что рубль упадет еще сильнее, однако, несмотря на то, что доллар отыграл часть своих потерь за последние дни, скорее всего, тенденция последних недель на укрепление рубля продолжится.

Доллар можно будет купить дешевле, чем сейчас, поэтому я бы не спешил, — подчеркнул эксперт.

Центральный банк России на 9–11 декабря понизил курс доллара на 93 копейки, до 91,64 рубля. Также курс евро опустился на 97 копеек, до 98,8 рубля.