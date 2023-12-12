Швейцарские банки вводят комиссии на заблокированные активы россиян

Некоторые крупные швейцарские банки начисляют комиссии на замороженные активы российских клиентов, причем порой проценты начисляются на несколько лет вперед. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из брокеров.

Собеседник в аудиторской компании рассказал, что знает о такой практике от сотрудника швейцарского банка. Два источника в юридических фирмах слышали о случаях начисления комиссий на заблокированные активы, но не о том, что такие проценты начисляются на годы вперед. Подтвердить информацию в PostFinance, банке Raiffeisen, Julius Baer, UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group изданию не удалось.

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По словам партнера швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова, швейцарские банки постепенно избавляются от российских клиентов под давлением регулирующих органов, однако часть крупных и очень крупных клиентов они так и продолжают обслуживать. С россиянами все еще работают Vontobel и ряд других крупных швейцарских банков, в том числе берут новых клиентов, знает сооснователь финтех-компании Skyfort Сергей Ишков. Также бизнесмен сталкивался со случаями, когда россияне переходили из одного банка в другой, например из UBS в J.P. Morgan Switzerland.

Но сейчас банки требуют гораздо больше подтверждений того, что клиент не связан с Россией, рассказывает Ишков. Источник в брокере знает о случаях, когда европейские банки просили клиентов отказаться от российского гражданства.

Еще одна актуальная проблема заключается в том, что паспорта третьих стран (Турция, Израиль и др.) больше не помогают избежать сегрегации счетов в европейских банках, когда клиент не получает дохода по ценным бумагам (купоны, дивиденды), но сами активы вывести возможно, говорит собеседник в брокере. Британские банки пока не сегрегируют счета, но это ближайшая перспектива, оценивает источник.