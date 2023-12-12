СМИ рассказали о проблемах с налоговым вычетом на фитнес

Россияне столкнулись с отказами в выплате налогового вычета на фитнес из-за того, что их тренажерные залы или бассейны не включены в специальный реестр Минспорта. Об этом рассказала «Парламентская газета».

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что из 180 тысяч спортивных организаций только 4,3 тысячи занесены в реестр, позволяющем оформить налоговый вычет. По данным «Парламентской газеты», большинство спорткомплексов из реестра находятся в государственной и муниципальной собственности.

По данным Кузнецова, в 2022-м заявления на вычет подали 176 тысяч человек, но 12 тысячам из них отказали, так как их организации не оказалось в реестре Минспорта.

Путин поручил исправить ситуацию. Он подчеркнул, что при необходимости нужно изменить законодательство и активнее информировать спортклубы и индивидуальных предпринимателей.

В 2022 году у россиян впервые появилась возможность получить налоговый вычет за занятия в тренажерном зале. Этот вычет относится к социальным налоговым вычетам, с помощью которых можно также вернуть часть расходов на благотворительность, добровольное пенсионное страхование, учебу, лечение и лекарства, частное пенсионное обеспечение и страховку жизни. Вычет на фитнес можно получить на себя и детей до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно).

В 2023-м можно было получить социальный вычет за оплаченные в 2022 году физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть можно 13 процентов от потраченного. Максимальная сумма расходов на спорт, из которой налоговики вычтут и вернут 13 процентов, — 120 тысяч рублей. Максимальная экономия составит 15 тысяч 600 рублей.