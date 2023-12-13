Какие автомобили подорожали, а какие подешевели в ноябре

«Ажиотаж огромный. Яйца покупатели разобрали еще утром вторника, никакие ограничения на продажу не помогли. Народу было очень много. Все смели с полок. Когда появятся яйца – неизвестно», – прокомментировала корреспонденту «ФедералПресс» положение продавец одного из магазинов «Кировский». Сейчас десяток яиц в Екатеринбурге стоит 120–130 рублей. Сеть магазинов «Кировский» долгое время сохраняла самые низкие цены на социально значимый товар в уральской столице. Яйца самой низкой категории здесь стоили около 70–80 рублей. Из-за ажиотажного спроса торговая точка была вынуждена ограничить продажу. Однако принятая мера не помогла: прилавки все равно опустели. «Я обошла несколько торговых точек. Самые дешевые яйца нашла в «Перекрестке» и «Пятерочке», там они где-то по 100 рублей. В «КБ» уже 130, хотя всегда было дешевле всех. В «Монетке» оказались самыми дорогими, высшая категория уже в районе 200 рублей», – рассказывает о своем опыте екатеринбурженка Ольга. Напомним, что цена на яйца стала подниматься с октября 2023 года. В ноябре они еженедельно прибавляли в стоимости почти по 10 %. Эта тенденция наблюдается во всех российских регионах. Таким образом, с августа 2023 года цена на десяток яиц увеличилась в 3–5 раз. Отметим, что причина процесса, по мнению экспертов, лежит не в обычных инфляционных процессах, которые характерны для российского рынка. «Зерновой кризис» вызвал нехватку кормовой базы для птицы и крупного рогатого скота, о чем сообщал «ФедералПресс». Ранее сообщалось, почему в России дорожает куриное мясо и становятся «золотыми» яйца. .Фото: ФедералПресс / Наталья Ельцова, Ольга Дружинина