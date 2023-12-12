Банк России в Telegram-канале предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с обновленными купюрами номиналом 5 тыс. рублей. Схему используют для того, чтобы красть деньги как офлайн, так и удаленно.

"Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество - как удаленно, так и офлайн", - говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении регулятора, сначала мошенники звонят человеку и заявляют, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Для этого предлагается установить на телефоне специальное приложение - "Банкноты Банка России". Так действительно называется официальное приложение ЦБ РФ, но аферисты дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Затем они похищают деньги со всех счетов.

ЦБ напоминает, что приложение "Банкноты Банка России" действительно существует, и оно доступно на официальном сайте ЦБ РФ. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот - где именно они расположены, как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет.

Также ЦБ РФ сообщает о другом варианте схемы, где эксплуатируется тема банкнот. Аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. руб. на "новые". Доверчивым людям - как правило, пожилым - при этом подсовывают фальшивые купюры. ЦБ отмечает, что есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом "обмена денег".