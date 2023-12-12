В ЦБ дали советы по экономии на переводах и платежах

Эксперт Управления платежных систем и расчетов Центробанка России Наталья Демидова посоветовала пользоваться Системой быстрых платежей (СБП), QR-оплатой и оформлять рассрочку вместо кредита, чтобы сэкономить. Об этом она рассказала Life.

© Unsplash

Обычно комиссию за перевод денег берет посредник — банк, платежная система или оператор денежных переводов. Избежать комиссии можно благодаря переводам в обход карты — со счета на счет. Но такой перевод, скорее всего, будет идти дольше, и для него придется ввести больше данных.

Видео дня

Другой вариант — оплата по QR-кодам, в которых зашифрованы платежные реквизиты. Банковская карта при такой оплате не требуется — деньги поступают напрямую со счета покупателя на счет продавца. Нужен лишь телефон с мобильным приложением банка или СБП. Демидова подчеркнула, что оплату по QR-кодам через СБП без комиссии наладили крупные торговые сети и интернет-магазины.

Переводы через СБП также можно делать в банковских приложениях. Таким способом по номеру телефона можно гарантированно перевести без комиссии до 150 тысяч рублей в день (банк имеет право увеличить этот лимит). Сумма одного перевода через СБП не может превышать миллион рублей.

Демидова добавила, что сэкономить можно, подключив автоплатеж, — к примеру, за услуги ЖКХ или интернет. Такой платеж во многих случаях обойдется дешевле (или вообще бесплатно), чем оплата в отделении банка.

Эксперт также посоветовала не забывать о кешбэке и бонусах. Банки часто сотрудничают с крупными магазинами и компаниями в рамках кешбэк-программ. Продавец в таком случае возмещает часть стоимости покупки и банк возвращает ее клиенту в виде кешбэка, который в некоторых случаях может достигать до 30 процентов от суммы чека.

Демидова отметила, что карты рассрочки могут оказаться выгоднее кредиток. В случае с такими картами банк зарабатывает на комиссии, которую ему платят магазины-партнеры. Клиент, приобретая товар по такой карте, не выплачивает проценты. Также обслуживание этих карт обычно бесплатно. Если не вернуть деньги в срок, рассрочка превратится в кредит под определенный процент.

Доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили ранее рассказала о том, как сделать накопительный счет более выгодным. Она порекомендовала обращать внимание, на какую сумму начисляется процентный доход с накопительного счета. Иногда он начисляется не на всю сумму, а на максимально возможную — к примеру, на 200 тысяч рублей максимум. Если на счете хранится больше, это не очень выгодно.