Госдума приняла закон об изменении правил выплаты маткапитала

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе. Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" дополняется нормой о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства. В законе также уточняется, что при возникновении права на выплату маткапитала не учитываются дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению. По закону ребенок может получить гражданство РФ по рождению, если оба его родителя - граждане РФ, а также если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой нет, но ребенок при этом родился в России.