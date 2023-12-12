Новый сезон «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ» уже доступен в онлайне

Все 30 серий специального тематического сезона научно-популярного киножурнала «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ», созданного Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уже опубликованы в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького в социальной сети ВКонтакте. Проект доступен для всех зрителей бесплатно.

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Первые 20 эпизодов проекта рассказывали о способах создания криптовалюты, фондовых биржах, финансовых кризисах, плановой экономике и инфляции, устройстве российской банковской системы и экономических санкциях. В них можно узнать, в какой стране на 100 долларов можно жить месяц? Как появились налоги? Сколько денег в международном валютном фонде и кому они могут достаться?