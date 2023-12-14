В Госдуму внесли проект о сокращении стажа для досрочного выхода на пенсию. Документ размещен в думской электронной базе. Изменения предполагают, что трудовой стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, для мужчин и женщин снизится на 5 лет. Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал ТАСС, что сейчас большинство мужчин могут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. Досрочный выход на пенсию возможен, если граждане работали во вредных или тяжелых условиях труда, проходили службу по контракту.