Спорттовары иностранных брендов могут подорожать до 50%

"С точки зрения базового ассортимента спорттоваров европейских брендов мы не потеряли, но покупать будет, конечно, дороже. Потому что стоимость логистики огромная. Плюс - если фирменный магазин представлен напрямую - одни цены, через поставщиков - по определению будет дороже. Цены уже скакнули на 20% минимум. Дальше может быть и 50%-ная наценка относительно прошлых лет", - сказала собеседница агентства.