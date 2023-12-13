Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024 году

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис по работе с самозанятыми «Подработка» провели опрос и выяснили, планируют ли россияне подрабатывать в 2024 году. Исследование проводилось в ноябре 2023 года, охват составил более 170 тысяч жителей страны.

В этом году подрабатывали 35% респондентов, а в 2024-м дополнительную занятость планируют 47%.

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По 10% хотят подрабатывать в сферах IT, строительства, транспорта или производства. 8% опрошенных думают найти подработку в торговле, а 6% — в охране. В сфере образования в следующем году дополнительную занятость планируют найти 5% участников исследования.

По 3% россиян отметили доставку и бухгалтерию в качестве привлекательных сфер для подработки, по 2% выбрали сферу красоты и маркетинг. Также по 1% выбрали дизайн, уход за животными, агропром и уход за детьми. Другие сферы рассматривают 26% опрошенных.

7% опрошенных хотели бы зарабатывать на дополнительной занятости до 10 тысяч рублей ежемесячно. От 11 тысяч до 30 тысяч рублей планируют получать 23% россиян, немного больше (24%) — от 32 тысяч до 50 тысяч рублей. 22% участников опроса хотели бы получать от 51 тысячи до 100 тысяч. А для 24% респондентов желаемый доход за подработку составляет более 100 тысяч рублей.

В грядущем году большинство респондентов (54%) планирует подрабатывать по гибкому графику. На втором месте по популярности — сменный режим работы (2/2, 3/3, 1/3), его выбрали 11% участников исследования. На третьем (7%) — проектная работа. Вахтовый метод выбрали 2% россиян, а 26% предпочитают другой график.

17% россиян для подработки планируют оформиться в качестве самозанятых. По 8% опрошенных отметили, что зарегистрируют ИП и ООО, а 22% выбрали другие виды оформления.

Александр Ветерков, операционный директор сервиса «Подработка»:«В течение последних пары лет набирает обороты тренд на стабильность. Обладатели стабильного дохода и знаний для развития в перспективных отраслях не спешат менять работу или переучиваться, другая половина россиян активно обучается новым специальностям, начинает карьеру с нуля, а также находится в поисках дополнительного заработка. Одним из самых популярных решений становится подработка, которая помогает не только повысить доход, но и развить новые навыки, а также получить опыт в новой для себя сфере деятельности. Официальное оформление подработки, которое позволяет защитить не только интересы исполнителя, но и работодателя, доступно в формате самозанятости, которое набирает популярность среди соискателей и бизнеса. А автоматизировать работу с самозанятыми для компаний или найти рабочий проект можно с помощью сервиса “Подработка”».