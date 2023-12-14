Максимальные ставки по вкладам выросли до 14%

Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в первой декаде декабря достигли 14% годовых при ключевой ставке в 15%, показал мониторинг ЦБ. Для сравнения, во второй и третьей декаде ноября доходность вкладов составляла 13,6% годовых, в первой декаде ноября — 13,57% годовых.