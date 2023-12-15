Дмитрий Вяткин: с начала 2023 года ЕР внесла на рассмотрение 300 законопроектов

По инициативе "Единой России" за 2023 год был существенно расширен круг участников СВО, а также дополнены меры поддержки бойцов, сказал первый замруководителя партии Дмитрий Вяткин. "В сфере жилищных прав мы освободили участников спецоперации и членов их семей от начисления пени и штрафов по ЖКХ. В сфере финансов и кредита ввели кредитные каникулы, расширили возможность применения на поручителей из числа членов семей. Сохранили право на рабочие места, в том числе по срочным трудовым контрактам", - сказал он. Вяткин добавил, что также были установлены дополнительные гарантии в образовании. Первый замруководителя напомнил о принятом законе, который позволяет участникам СВО и их детям поступать в учреждения среднего профессионального образования. "Самое главное, чтобы принятые меры сейчас исполнялись. И вчерашнее общение с президентом показало, что здесь еще многое нужно совершенствовать. Есть законопроекты, которые мы намерены рассматривать в следующем году", - отметил он.