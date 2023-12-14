Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека в России в ноябре 2023 года выросла на 5,3% по сравнению с ноябрем 2022 года и составила 5,8 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации Руспродсоюз.

"Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 5,3%. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 рубля", - говорится в сообщении.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи.

В ассоциации отметили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составит 6 992,6 рубля, в Санкт-Петербурге - 6 455,6 рубля.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке - 15 184,6 рубля и в Магаданской области - 10 380,9 рубля. Дешевле всего - в Белгородской области - 4 783,9 рубля и Мордовии - 4 795,2 рубля.

В Калининградской области минимальная продуктовая корзина в среднем стоит 6 607,4 рубля, в Краснодарском крае - 5 965,3 рубля, в Красноярском - 6 703,2 рубля, в Нижегородской области - 5 57,6 рубля, в Татарстане - 4 980,5 рубля.