Заработная плата в 2023 году выросла у каждого третьего сотрудника

Заработная плата в 2023 году выросла у каждого третьего сотрудника, рассказали "РГ" в НАФИ. С начала года номинальная зарплата россиян увеличилась на 13,6%, а реальная - на 7,2%. Однако от 2024 года сотрудники ожидают большего, почти 60% рассчитывают на прибавку, причем, 40% в ней абсолютно уверены.

Заработная плата в 2023 году выросла у каждого третьего сотрудника
© Российская Газета

Такие высокие зарплатные ожидания не оторваны от реальности. За год зарплаты сотрудников выросли во всех анализируемых отраслях, свидетельствуют последние данные Росстата. Исключение составляют лишь предприятия по добычи нефти и природного газа, в которых зарплаты снизились на 11,6% на фоне санкций и внешних ограничений.

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В число наиболее распространенных причин повышения зарплаты вошло расширение обязанностей человека, повышение квалификации и увеличение стажа. Причем 80% сотрудников увеличили свой доход на текущем месте работы, всего 14% пришлось для этого сменить работодателя.

Рост зарплат наблюдается как среди высокооплачиваемых работников, так и среди низкооплачиваемых. Однако высокие зарплаты растут чуть медленнее. К примеру, в сфере воздушного и космического транспорта они выросли на 8,3%, по данным Росстата. В этой сфере платятся одни из наиболее высоких зарплат, превышающих 166 тыс. руб. в месяц. Работники, занимающимся ликвидацией загрязнений, получают в среднем в три раза меньше - 52,4 тыс. руб., но их заработок увеличился на 34%. А курьерам стали платить в 2023 году на 30-40%, свидетельствуют данные HeadHunter.

Межотраслевое неравенство это сокращает не сильно, комментирует ситуацию на рынке труда вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Поскольку разрыв доходов высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников остается существенным. Предположительно неравенство между зарплатами останется на прежнем уровне, считает он.

Самые высокие зарплаты в России получают сотрудники нефтегазового сектора, в среднем 176,7 тыс. руб. в месяц. Топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления имеют заработок 172,1 тыс. руб. в месяц. На третьем месте программисты, со средними зарплатами в 157,4 тыс. руб., сообщили "РГ" в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

К наиболее низкооплачиваемым сотрудникам традиционно относятся представители легкой промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Самые низкие заработки у производителей одежды - 33,5 тыс. руб., за ними следует персонал заведений общепита - 39,1 тыс. руб. Чуть выше зарплаты у сотрудников почты и курьерских служб - 39,9 тыс. руб.

"Наблюдаемый рост заработной платы - следствие роста спроса на труд", - считает Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Поэтому не важно, высокие или низкие зарплаты в отрасли, быстрее они растут там, где наблюдается самый большой дефицит кадров.

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