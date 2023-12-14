Заработная плата в 2023 году выросла у каждого третьего сотрудника, рассказали "РГ" в НАФИ. С начала года номинальная зарплата россиян увеличилась на 13,6%, а реальная - на 7,2%. Однако от 2024 года сотрудники ожидают большего, почти 60% рассчитывают на прибавку, причем, 40% в ней абсолютно уверены.

Такие высокие зарплатные ожидания не оторваны от реальности. За год зарплаты сотрудников выросли во всех анализируемых отраслях, свидетельствуют последние данные Росстата. Исключение составляют лишь предприятия по добычи нефти и природного газа, в которых зарплаты снизились на 11,6% на фоне санкций и внешних ограничений.

Видео дня

В число наиболее распространенных причин повышения зарплаты вошло расширение обязанностей человека, повышение квалификации и увеличение стажа. Причем 80% сотрудников увеличили свой доход на текущем месте работы, всего 14% пришлось для этого сменить работодателя.

Рост зарплат наблюдается как среди высокооплачиваемых работников, так и среди низкооплачиваемых. Однако высокие зарплаты растут чуть медленнее. К примеру, в сфере воздушного и космического транспорта они выросли на 8,3%, по данным Росстата. В этой сфере платятся одни из наиболее высоких зарплат, превышающих 166 тыс. руб. в месяц. Работники, занимающимся ликвидацией загрязнений, получают в среднем в три раза меньше - 52,4 тыс. руб., но их заработок увеличился на 34%. А курьерам стали платить в 2023 году на 30-40%, свидетельствуют данные HeadHunter.

Межотраслевое неравенство это сокращает не сильно, комментирует ситуацию на рынке труда вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Поскольку разрыв доходов высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников остается существенным. Предположительно неравенство между зарплатами останется на прежнем уровне, считает он.

Самые высокие зарплаты в России получают сотрудники нефтегазового сектора, в среднем 176,7 тыс. руб. в месяц. Топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления имеют заработок 172,1 тыс. руб. в месяц. На третьем месте программисты, со средними зарплатами в 157,4 тыс. руб., сообщили "РГ" в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

К наиболее низкооплачиваемым сотрудникам традиционно относятся представители легкой промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Самые низкие заработки у производителей одежды - 33,5 тыс. руб., за ними следует персонал заведений общепита - 39,1 тыс. руб. Чуть выше зарплаты у сотрудников почты и курьерских служб - 39,9 тыс. руб.