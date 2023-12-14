Ряд банков решил досрочно отменить комиссии за переводы до ₽30 млн

ВТБ, Абсолют-банк и Почта-банк планируют раньше установленного правительством срока отменить комиссии за переводы до 30 млн рублей, сообщает газета «Известия».

В ВТБ не стали называть конкретных сроков отмены такой комиссии, но отметили, что бесплатными будут исходящие переводы через систему быстрых платежей (СБП), а также по реквизитам на свой счет в других банках. Лимит по таким операциям будет составлять положенные государством 30 млн рублей в месяц.

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Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич заявил, что банк планирует отменить комиссию за переводы в марте-апреле 2024 года, то есть за месяц-два до того, как это станет обязательным. При этом изменение коснется не только переводов с карты на карту, так как при осуществлении таких операций нельзя определить, были ли отправлены средства тому же лицу.

В Почта-банке тоже планируют убрать комиссию за переводы до 1 мая. Банк хочет сделать бесплатным переводы на свой счет, но в другом банке, только через СБП. При этом кредитная организация не исключает и отмены комиссии для других типов переводов.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин поясняет, что стремление банков раньше установленного срока отменить комиссии за переводы объясняется попыткой удержать клиентов на фоне роста ставок по депозитам и активного притока средств.

В начале августа 2023 года в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» были приняты изменения, согласно которым банки не вправе будут взимать комиссию за переводы средств на счет клиента в другом банке. Новые изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года.