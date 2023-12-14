Кондитеры предупредили о возможном росте цен на шоколад в России

Стоимость шоколадных изделий в России может вырасти примерно на 20% из-за резкого подорожания какао-бобов и ослабления рубля, сообщает РБК со ссылкой на заявления участников рынка. По их словам, на стоимость шоколада также влияет общее подорожание логистических услуг и упаковки. Некоторые производители уже начали уведомлять покупателей о росте цен.

Источники издания утверждают, что в декабре 2023 года российское подразделение швейцарской компании Barry Callebaut предупредило партнеров о подорожании продукции. С 1 января 2024 года отпускные цены вырастут на 20% из-за подорожания сырья, объяснили в компании. Отмечается, что в России шоколад изготавливается из импортных какао-бобов, которые ввозятся из Африки и Южной Америки, однако производителям становится все сложнее доставать ингредиенты.

Логистика подорожала примерно на 35%, а транспортная упаковка — на 50%. В то же время некоторые кондитеры считают, что 20% — не предельный показатель роста цен, так как данное повышение не поможет производителям покрыть расходы.

«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — рассказал президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.